Новый премьер Японии провел первый разговор с президентом США

Вступивший в должность премьер-министр Японии Фумио Кисида провел первые телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, передает агентство Kyodo.
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