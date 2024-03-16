ФСБ опубликовала видео с задержанием агента СБУ, готовившим теракт на Транссибе

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с задержанием и допросом гражданина России, который намеревался совершить теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области по указанию украинской разведки.
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