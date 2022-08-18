Владимир Жихарев: «Надо создать госсистему стрелковой подготовки во всех довузовских учебных учреждениях»

Владимир Жихарев--> Исполнительный директор Союза российских оружейников имени Михаила Калашникова Владимир Жихарев подробно рассказал в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия -2022» о союзе оружейников и о том, как отрасль развивается в условиях санкций.