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Подозреваемый в убийстве девушки в центре Москвы убил еще одного человека

Подозреваемый в убийстве девушки в центре Москвы убил еще одного человека

В Москве следователи и сотрудники оперативных служб раскрыли еще одно убийство, совершенное 37-летним мужчиной, который подозревается в убийстве 25-летней девушки в одной из квартир на Мукомольном проезде.

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