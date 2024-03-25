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Швентек о Носковой: «Она очень талантливая. И в роли андердога может доставить очень много проблем»

Швентек о Носковой: «Она очень талантливая. И в роли андердога может доставить очень много проблем»

Она выиграла 6:7(7), 6:4, 6:4. «Она очень талантливая. И в роли андердога может доставить очень много проблем.

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