Популярность Шольца достигла антирекорда за время его пребывания на посту канцлера

Уровень поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг антирекорда. Лишь 23% избирателей проголосовали бы за действующего главу правительства, если бы они могли выбрать канцлера прямым голосованием, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.
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