Популярность Шольца достигла антирекорда за время его пребывания на посту канцлера

Политика как она есть

Уровень поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг антирекорда. Лишь 23% избирателей проголосовали бы за действующего главу правительства, если бы они могли выбрать канцлера прямым голосованием, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.