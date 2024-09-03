Политика как он...
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Популярность Шольца достигла антирекорда за время его пребывания на посту канцлера

Популярность Шольца достигла антирекорда за время его пребывания на посту канцлера

Уровень поддержки канцлера ФРГ Олафа Шольца достиг антирекорда. Лишь 23% избирателей проголосовали бы за действующего главу правительства, если бы они могли выбрать канцлера прямым голосованием, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV.

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