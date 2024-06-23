Психолог Мухина рассказала о пользе садоводства для организма

Психолог Анна Мухина рассказала, что садоводство может стать источником радости и хорошего настроения, а физическая активность будет особенно полезна тем, кто проводит много времени за сидячей работой, сообщает Pravda.
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