США планируют объявить о новых пакетах военной помощи Украине в ближайшие дни

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни намерены объявить о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом сообщила постоянный представитель страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза объединения, передает РИА Новости.