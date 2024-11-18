США планируют объявить о новых пакетах военной помощи Украине в ближайшие дни

Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни намерены объявить о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом сообщила постоянный представитель страны при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совбеза объединения, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии