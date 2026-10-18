Пневматический пробоотборник будет выдувать частицы с поверхности спутника в контейнер, а отдельное устройство возьмёт образцы из-под верхнего слоя Японский космический аппарат MMX будет собирать грунт Фобоса, направляя на его поверхность короткие импульсы азота под высоким давлением.