Пневматический пробоотборник будет выдувать частицы с поверхности спутника в контейнер, а отдельное устройство возьмёт образцы из-под верхнего слоя Японский космический аппарат MMX будет собирать грунт Фобоса, направляя на его поверхность короткие импульсы азота под высоким давлением.
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