Фестиваль казачьей песни в Красноярском крае объединит 7 творческих коллективов

В Красноярском крае пройдет фестиваль казачьей песни. Мероприятие «Казачьему роду нет переводу» пройдет с 6 по 8 октября в пяти городах региона и объединит 7 творческих коллективов из Ставрополя, Волгограда, Омска и Красноярска.