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«Глобальное ухо»: сеть обнаружения средств воздушного нападения противника

«Глобальное ухо»: сеть обнаружения средств воздушного нападения противника

Последние события вновь остро поднимают вопрос повышения защищённости объектов, расположенных в глубине территории Российской Федерации, от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности.

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