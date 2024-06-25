«Глобальное ухо»: сеть обнаружения средств воздушного нападения противника

Последние события вновь остро поднимают вопрос повышения защищённости объектов, расположенных в глубине территории Российской Федерации, от атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - камикадзе большой дальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)