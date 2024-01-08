В Казахстане ввели запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 29 декабря 2023 года «О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления», сообщает Zakon.
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