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«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

«Она три часа плакала от унижения»: продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке в Коммунарке

Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео в телеграм-канале "Русская община" Новый способ воспитания русских детей продемонстрировал приезжий из Средней Азии специалист, обхаркав 11-летнего ребенка в магазине.

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