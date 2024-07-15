Случай на улице Стамбула. Стоит мужчина, а рядом с ним три женщины в черных одеждах, вероятно жены. Мужчина достает сигарету и каждая женщина достает зажигалку.
Случай на улице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Случай на улице Стамбула. Стоит мужчина, а рядом с ним три женщины в черных одеждах, вероятно жены. Мужчина достает сигарету и каждая женщина достает зажигалку.
Свежие комментарии