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Закон, порядок, государство

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В следственном изоляторе Уссурийска провели мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда

В следственном изоляторе Уссурийска провели мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда

В СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденным рассказали о важных событиях в истории России. В частности, с осужденными отряда хозяйственного обслуживания провели читательскую конференцию "Блокада Ленинграда: история 900 дней осады" (18+), сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

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