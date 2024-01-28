В следственном изоляторе Уссурийска провели мероприятия ко дню снятия блокады Ленинграда

В СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю осужденным рассказали о важных событиях в истории России. В частности, с осужденными отряда хозяйственного обслуживания провели читательскую конференцию "Блокада Ленинграда: история 900 дней осады" (18+), сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.