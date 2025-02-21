НЕспособные к отношениям ЖЕНЩИНЫ

ВА

Владимир Акулов

В физическом мире есть УСТОЙЧИВЫЕ связи явлений , устойчивые прямолинейные ЗАКОНОМЕРНОСТИ... Если ударил мороз - речка замерзла... Нагрел воду в чайнике до 100 гр - вода закипела... В психологии , в отношениях людей нет устойчивых закономерностей... Отец был алкоголиком и семейным тираном...Но сын не стал алкоголиком... "Я не буду таким , как отец"...-говорит сын и живет достойным человеком... Мать пила и гуляла , а дочь , напротив , живет правильно... Любая женщина может найти свою половину , вопреки всем *повреждениям* своей психики и судьбы ...Потому что "психологически возможное отрицает невозможное логически"... Каждый может получить , что хочет , нужно только постоянно искать счастье, беспощадно отбрасывая *не то *... Важно не только то , что сделала с тобой жизнь ..Важно то , что сделал ты с тем , что сделали с тобой... Важна твоя реакция на повреждения и беды.