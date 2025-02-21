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НЕспособные к отношениям ЖЕНЩИНЫ

НЕспособные к отношениям ЖЕНЩИНЫ

Сколько написано историй о том, что она и умница, и красавица с головокружительной карьерой, а все одна… Сколько написано историй о том, что она и умница, и красавица с головокружительной карьерой, с Lamborghini, отдыхом на швейцарском курорте у склона Маттерхорна, десятью языками, в том числе и навахо, а все одна.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В физическом мире есть УСТОЙЧИВЫЕ связи явлений , устойчивые прямолинейные ЗАКОНОМЕРНОСТИ... Если ударил мороз - речка замерзла... Нагрел воду в чайнике до 100 гр - вода закипела... В психологии , в отношениях людей нет устойчивых закономерностей... Отец был алкоголиком и семейным тираном...Но сын не стал алкоголиком... &quot;Я не буду таким , как отец&quot;...-говорит сын и живет достойным человеком... Мать пила и гуляла , а дочь , напротив , живет правильно... Любая женщина может найти свою половину , вопреки всем *повреждениям* своей психики и судьбы ...Потому что &quot;психологически возможное отрицает невозможное логически&quot;... Каждый может получить , что хочет , нужно только постоянно искать счастье, беспощадно отбрасывая *не то *... Важно не только то , что сделала с тобой жизнь ..Важно то , что сделал ты с тем , что сделали с тобой... Важна твоя реакция на повреждения и беды.
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