ИИ, пиксельный мини-экран и 8000 мАч: в России стартовали продажи Tecno Pova 8

От 30 тысяч рублей Бренд Tecno начал продажи в России смартфонов Pova 8 5G и Pova 8 Pro 5G. Обе модели получили ёмкие аккумуляторы, пиксельные панели на задней крышке и набор инструментов на базе искусственного интеллекта.