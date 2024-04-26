Избитая фраза о том, что Россию умом понять нельзя, в очередной раз получила свое подтверждение. Когда в стране стали громко говорить об угрозе нелегальной миграции, и потери россиянами своей идентичности, ВЭБ предложил улучшить демографию довольно оригинальным способом … Чтобы стимулировать рождаемость и обеспечить страну необходимым количеством рабочих рук, специалисты ВЭБ предлагают завозить в страну мигрантов из Африки и Латинской Америки.
Улучшать демографию в России предложили за счет мигрантов из Африки и Латинской Америки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Люси Иванова
Без " крутых специалистов " из других стран САМИ справимся !
Ответить
13 час.
Aнатолий Райков
Х.й на х.й менять.только время терять.Как надоели дерьмократы ЕдиноРоссы.Может им всё же заткнуть хлебало?
Ответить
5 час.
Татьяна Кибишева
Эти козлы со своими предложениями уже в зубах завязли. Нравится вам - трахайтесь хоть с ишаками, а мы сами найдем от кого нам рожать. Не трогайте русских женщин, предоставьте нам возможность сохранить нашу идентичность, православие, славянство, этнос, величие России, красоту нашей породы, женственность и достоинство!!!!!!!!!!!!
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии