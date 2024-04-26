Улучшать демографию в России предложили за счет мигрантов из Африки и Латинской Америки

Избитая фраза о том, что Россию умом понять нельзя, в очередной раз получила свое подтверждение. Когда в стране стали громко говорить об угрозе нелегальной миграции, и потери россиянами своей идентичности, ВЭБ предложил улучшить демографию довольно оригинальным способом … Чтобы стимулировать рождаемость и обеспечить страну необходимым количеством рабочих рук, специалисты ВЭБ предлагают завозить в страну мигрантов из Африки и Латинской Америки.