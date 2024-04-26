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Свежие комментарии

  • Татьяна Кибишева
    Эти козлы со своими предложениями уже в зубах завязли. Нравится вам - трахайтесь хоть с ишаками, а мы сами найдем от ...Улучшать демограф...
  • Aнатолий Райков
    Х.й на х.й менять.только время терять.Как надоели дерьмократы ЕдиноРоссы.Может им всё же заткнуть хлебало?Улучшать демограф...
  • Михаил Е
    Так вот для чего завоз! У Этих репродуктивный, как в Индии, лет с 8 начинается 🤣В России наблюдае...

Улучшать демографию в России предложили за счет мигрантов из Африки и Латинской Америки

Улучшать демографию в России предложили за счет мигрантов из Африки и Латинской Америки

Избитая фраза о том, что Россию умом понять нельзя, в очередной раз получила свое подтверждение. Когда в стране стали громко говорить об угрозе нелегальной миграции, и потери россиянами своей идентичности, ВЭБ предложил улучшить демографию довольно оригинальным способом … Чтобы стимулировать рождаемость и обеспечить страну необходимым количеством рабочих рук, специалисты ВЭБ предлагают завозить в страну мигрантов из Африки и Латинской Америки.

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Комментарии
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Люси Иванова
Без &quot; крутых специалистов &quot; из других стран САМИ справимся !
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13 час.
Aнатолий Райков
Х.й на х.й менять.только время терять.Как надоели дерьмократы ЕдиноРоссы.Может им всё же заткнуть хлебало?
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5 час.
Татьяна Кибишева
Эти козлы со своими предложениями уже в зубах завязли. Нравится вам - трахайтесь хоть с ишаками, а мы сами найдем от кого нам рожать. Не трогайте русских женщин, предоставьте нам возможность сохранить нашу идентичность, православие, славянство, этнос, величие России, красоту нашей породы, женственность и достоинство!!!!!!!!!!!!
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46 мин.

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