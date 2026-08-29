🦋 Девять видов новых насекомых назвали в честь крымского ученого Константина Ефетова Именем крымского ученого Константина Ефетова назвали девять новых видов насекомых, два из которых редкие бабочки, внесенные в Европейский красный список.
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