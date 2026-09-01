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Артиллеристы группировки войск «Север» разнесли укрепрайон ВСУ в Сумской области

Артиллеристы группировки войск «Север» разнесли укрепрайон ВСУ в Сумской области

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил укрепленные позиции и скопление пехоты противника в Сумской области.

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