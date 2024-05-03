Отмечаем Международный день Солнца, зажигаем свечи в Страстную пятницу, поминаем ушедших родственников в День окликания предков.
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Отмечаем Международный день Солнца, зажигаем свечи в Страстную пятницу, поминаем ушедших родственников в День окликания предков.