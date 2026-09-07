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Царьград

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АТЭР предложила сократить на 30% парковочные места для ТЦ в РФ

АТЭР предложила сократить на 30% парковочные места для ТЦ в РФ

Ассоциация торговой недвижимости предлагает снизить на 30% нормы парковок для ТЦ в городах РФ. Это связано с уменьшением посещаемости и изменением покупательского поведения.

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