Турецкий эксперт назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Возможность мира может появиться в случае проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле, если Владимир Зеленский будет принимать решения самостоятельно, а не по западной указке, заявил турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер, 11 мая сообщает РИА Новости.