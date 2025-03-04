Нет железа — иди накуй! Молчаливые металлурги удивили всех, выступив лоббистами РЖД

На излёте зимы объединяющая крупнейшие металлургические предприятия Ассоциация «Русская сталь» направила письмо в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с предложением обсудить ограничения, введённые ранее РЖД, на приём порожних вагонов (подробно о критической ситуации на сети и попытке решить её за счёт порожняка Vgudok рассказывал здесь).