Нет железа — иди накуй! Молчаливые металлурги удивили всех, выступив лоббистами РЖД

На излёте зимы объединяющая крупнейшие металлургические предприятия Ассоциация «Русская сталь» направила письмо в Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) с предложением обсудить ограничения, введённые ранее РЖД, на приём порожних вагонов (подробно о критической ситуации на сети и попытке решить её за счёт порожняка Vgudok рассказывал здесь).
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