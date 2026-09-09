Mamdani's 9/11 Pen: A Socialist's Contempt For The Dead Authored by Kyle McClay via American Thinker, On Friday, New York City Mayor Zohran Mamdani signed two executive orders commemorating the twenty-fifth anniversary of the September 11 attacks.
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