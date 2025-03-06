В США назвали конфликт на Украине прокси-войной против РФ

Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя крупными государствами - США и Россией, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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