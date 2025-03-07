Александр Буйнов обещал, но не пришел на запись ток-шоу о ДТП: что случилось с певцом

Общественность продолжает обсуждать резонансное ДТП с участием Александра Буйнова. 26 февраля артист сбил воспитательницу детского сада Аллу Николаевну на нерегулируемом пешеходном переходе в Наро-Фоминском районе Подмосковья.
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