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FiNE NEWS

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Рита Ора показала фигуру в оголяющем тело образе

Рита Ора показала фигуру в оголяющем тело образе

Британская певица Рита Ора показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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