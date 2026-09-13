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Владимирские новости

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Прокуратура Киржачского района восстановила права женщины на пособие

Прокуратура Киржачского района восстановила права женщины на пособие

Прокуратура выявила ошибку в расчёте дохода семьи, из-за которой женщине назначили меньшее пособие на двоих детей.

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