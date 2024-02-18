Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью: «Давно крутится в голове мысль.
Кто будет кормить инвалидов укрорейха?
Комментарии
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Максим Чикалев
Не смешите мои тапочки))) Тогда их будет кормить ПоТрошенко, ЯйцеНюх и т.д. Енти денюжки свалили безвозвратно. Даже если кто из них сдохнет (другого слова не могу найти), все ихНие бабки останутся в СГА
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2 час.
Максим Чикалев
Хорошая статья. Но вот...: "Она обрушится на национальные скрепы каждой из евростран, в результате чего мы получим пару десятков независимых государств на месте Германии, с полсотни независимых воеводств – на территории Польши, пяток государств-провинций на месте Франции и так далее. Вот их-то и требуется обязать раскошелиться за всё, сотворенное хитрозадыми предшественниками – шольцами, макронами и прочими сунаками." Очень напоминает анекдот: Завёлся в одном лесу людоед, никто не мог пройти, всех ловил и съедал! Но нашёлся богатырь, сразился с людоедом! Убил его!!! И съел!..
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2 час.
Сергей Читалов
его уже не будет в живых
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1 час.
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