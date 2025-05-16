Никишин дебютировал в НХЛ в 5-м матче серии с «Вашингтоном». Защитник «Каролины» сыграл 10:33 и нанес 2 броска

«Каролина» обыграла «Вашингтон» (3:1, 4-1) в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли. Защитник «Харрикейнс» Александр Никишин провел первую игру за команду после перехода из СКА.
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