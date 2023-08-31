Военное обозрение

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  • demyr150648
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«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

«Пробивает больше метра бронестали»: в испанской прессе оценили новую модификацию ПТУР «Хризантема»

9М123М Российская ракета «Хризантема» является одним из наиболее мощных противотанковых средств. При этом ведутся работы для улучшения ее убойной мощи.

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