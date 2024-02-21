ОКБ Сухого провело летные испытания прототипа БАС вертикального взлета

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации успешно протестировали прототип тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки.
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