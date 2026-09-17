Movie review: New 'Tranformers' short fitting Peter Cullen sendoff

"Optimus Prime: Awakening," screening with "Transformers: The Movie" beginning Sept. 17, is an honorable final vocal performance from Peter Cullen.
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