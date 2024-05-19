Жителей Смоленска приглашают на выставку-ярмарку «Садовод»

Там представлены селекционные растения, рассада, различные сорта посадочных культур и цветы.Каждую пятницу и субботу, вплоть до конца июня на площадке возле ДК «Шарм» будет работать выставка-ярмарка посадочно-посевного материала от клуба любителей сада и огорода «Садовод» и клуба цветоводов «Фиалка».
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