Жителей Смоленска приглашают на выставку-ярмарку «Садовод»

Там представлены селекционные растения, рассада, различные сорта посадочных культур и цветы.Каждую пятницу и субботу, вплоть до конца июня на площадке возле ДК «Шарм» будет работать выставка-ярмарка посадочно-посевного материала от клуба любителей сада и огорода «Садовод» и клуба цветоводов «Фиалка».