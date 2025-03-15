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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева сыграет с Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Россиянка проиграла ей оба матча в 2025-м

Мирра Андреева сыграет с Соболенко в финале в Индиан-Уэллс. Россиянка проиграла ей оба матча в 2025-м

Это будет их шестая встреча. Соболенко ведет 4:1, и она выиграла оба матча в 2025-м – в полуфинале в Брисбене и 1/8 финала на Australian Open.

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