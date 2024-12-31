Что готовит неделя с 30 декабря по 5 января 2025 года каждому зверю: восточный гороскоп Евгения КомароваДля большинства представителей восточного гороскопа неделя с 30 декабря по 5 января 2025 года обещает быть хорошей.
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