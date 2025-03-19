В Смоленской области поисковики откроют новый сезон «Вахты Памяти – 2025»

Традиционно «Вахта Памяти» проходит при поддержке проекта «Единой России» «Связь поколений». В этом году командиры 82 отрядов Смоленского областного объединения «Долг» соберутся 21 марта в Смоленске на открытии «Вахты Памяти».
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