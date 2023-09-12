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Скабелка о 3:4 от «Динамо»: «Обидное поражение. В концовке «Барысу» не простили удаления, а на овертайм уже не хватило эмоций»

«Обидное поражение. Мы сегодня здорово играли, ребята молодцы. Хорошее движение, самоотдача и командные действия также были на уровне.

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