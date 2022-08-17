Disney выпустит фильм "Большая громовая гора"

Режиссерский дуэт "Соколиного глаза" Bert & Berti продолжили работать с компанией Disney и теперь займутся постановкой полнометражного фильма для Disney, основанного на аттракционе Big Thunder Mountain "Большая громовая гора" в тематическом парке .
Режиссерский дуэт "Соколиного глаза" Bert & Berti продолжили работать с компанией Disney и теперь займутся постановкой полнометражного фильма для Disney, основанного на аттракционе Big Thunder Mountain "Большая громовая гора" в тематическом парке .
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