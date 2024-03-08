Добрый Мир
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Добрый Мир

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Заклёванный «Абрамс»: Американская машина оказалась живучей, но уязвимой – 10% уже навсегда остались в поле

Заклёванный «Абрамс»: Американская машина оказалась живучей, но уязвимой – 10% уже навсегда остались в поле

2 дня назад 18K прочитали Владислав Шурыгин, признанный военный эксперт, недавно поделился своими размышлениями о судьбе американских машин "Абрамс" на территории «небратьев», и его выводы мало кого оставят равнодушным.

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Комментарии
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Лев Добрый
Гордость пропиндосов США - танки Абрамс, как тараканы днём, все забились в щели, чтобы смыть свой позор!🤠😜👈🗡️😎
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