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Зачем Макрон решил возглавить воинственных европейских русофобов, заговорив о войсках НАТО на Украине

Зачем Макрон решил возглавить воинственных европейских русофобов, заговорив о войсках НАТО на Украине

В последние дни фамилия действующего президента Франции не покидает заголовки СМИ. Эммануэль Макрон зачем-то решил стать главным лоббистом идеи отправки войск блока НАТО на Украину, которая может привести к прямому военному столкновению с Россией.

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