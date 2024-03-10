Зачем Макрон решил возглавить воинственных европейских русофобов, заговорив о войсках НАТО на Украине

В последние дни фамилия действующего президента Франции не покидает заголовки СМИ. Эммануэль Макрон зачем-то решил стать главным лоббистом идеи отправки войск блока НАТО на Украину, которая может привести к прямому военному столкновению с Россией.
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