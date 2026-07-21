Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Палач Донбасса» или «Белый Вождь»: кто займет расстрельную должность после ухода «мясника» Сырского

«Палач Донбасса» или «Белый Вождь»: кто займет расстрельную должность после ухода «мясника» Сырского

Наиболее вероятным кандидатом на должность главнокомандующего украинской армией является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, утверждает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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