«Палач Донбасса» или «Белый Вождь»: кто займет расстрельную должность после ухода «мясника» Сырского

Наиболее вероятным кандидатом на должность главнокомандующего украинской армией является командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, утверждает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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