Зеленский намерен сделать Сырского советником Драпатого Снятые с постов главкома и начальника Генштаба Сырский и Гнатов останутся в системе ВСУ, .
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Зеленский намерен сделать Сырского советником Драпатого Снятые с постов главкома и начальника Генштаба Сырский и Гнатов останутся в системе ВСУ, .
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