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Путин: государству контрпродуктивно запрещать все в интернете

Использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах, и государству контрпродуктивно все запрещать, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

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