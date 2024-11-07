Путин: государству контрпродуктивно запрещать все в интернете

Использование интернета должно основываться на суверенных алгоритмах, и государству контрпродуктивно все запрещать, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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