Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Клэй Томпсон стал 13-м игроком в истории НБА, реализовавшим за карьеру 2000 трехочковых

Клэй Томпсон стал 13-м игроком в истории НБА, реализовавшим за карьеру 2000 трехочковых

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал 13-м игроком в истории НБА, который реализовал 2 000 трехочковых бросков за карьеру.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх