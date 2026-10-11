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12 killed, 300 injured in Houthi attack on Saudi airport

At least 12 people were killed and more than 300 injured Saturday in a major strike on Saudi Arabia's international airport in Riyadh, officials said.

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