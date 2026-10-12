ГД 13 октября изберёт первых заместителей и заместителей глав комитетов

На пленарном заседании 13 октября состоится голосование по кандидатурам на посты первых заместителей и заместителей председателей комитетов и комиссий Госдумы, сообщил журналистам глава комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.