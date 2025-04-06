Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

БлокнотРУ Спецназ КНДР пообещал взять все крепости для великого товарища Ким Чен Ына: но без беспилотников Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, официальный правительственный орган КНДР) выпустило отчет о визите Ким Чен Ына на базу спецназа.
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