Театр абсурда
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Театр абсурда

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Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

Большая ошибка России. Простит ли нас Ким Чен Ын?

БлокнотРУ Спецназ КНДР пообещал взять все крепости для великого товарища Ким Чен Ына: но без беспилотников Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК, официальный правительственный орган КНДР) выпустило отчет о визите Ким Чен Ына на базу спецназа.

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