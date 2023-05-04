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Совнацбез США: Байден не собирается проводить переговоры с Путиным в свете атаки дронов на Кремль

Совнацбез США: Байден не собирается проводить переговоры с Путиным в свете атаки дронов на Кремль

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не собирается проводить переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в свете произошедшей некоторое время назад атаки дронов на Кремль.

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